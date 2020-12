Nóg meer groene scooters in Den Bosch: ook Felyx komt met 100 deelscooters

DEN BOSCH - De knalgroene deelscooters van Go Sharing krijgen gezelschap in Den Bosch. Felyx, al actief in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen, wil in januari beginnen in de stad.

In het afgelopen halfjaar zijn de scootertjes van Go Sharing een bekend gezicht geworden in de gemeente Den Bosch. Simpelweg omdat je ze veel rond ziet rijden, maar ook omdat ze hier en daar tot ergernis leiden wanneer ze zomaar ergens worden geparkeerd of nog erger: gesloopt worden.

‘Honderd is genoeg’

Maar dat stopt Felyx niet om de stap naar Den Bosch te maken. In januari wil Felyx met honderd deelscooters beginnen in Den Bosch. Het bedrijf heeft al scootertjes rondrijden in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Delft, Den Haag en Haarlem. ,,Honderd is voorlopig genoeg", zegt Daan Wijnants van Felyx. Hij is niet bang dat Go Sharing en Felyx elkaar in de weg gaan zitten. ,,Er is volgens ons genoeg vraag naar deelmobiliteit in de gemeente Den Bosch voor twee partijen. Daar maakt de gemeente ook bewust beleid op", zegt Wijnants.

Eigen analyse

Wijnants en zijn collega's hebben zich niet laten beïnvloeden door de ervaringen van Go Sharing in Den Bosch. ,,Wij maken een eigen analyse en zien dat er nog ruimte is voor ons is in de gemeente. Dat doen we onafhankelijk.” Wat de precieze startdatum gaat worden, is volgens Wijnants nog onbekend. Halverwege januari moeten de scooters rond gaan rijden.

De Felyx-scooters zijn een centje per minuut duurder dan het standaardtarief van Go Sharing, 30 cent tegenover 29 cent. ,,Maar onze scooters zijn comfortabeler en stabieler", beweert Wijnants. In Eindhoven werden beide scooters al een keer met elkaar vergeleken om dat te testen.