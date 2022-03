Nóg meer water bergen, anders wordt het straks pompen of verzuipen

BOXTEL/DEN BOSCH - Het was al een berg badkuipen vol water: 14 miljoen kubieke meter. Maat het is blijkbaar nog lang niet genoeg als het, net als afgelopen zomer in Limburg, met grote en langdurige hoosbuien vreselijk uit de hand loopt.

Dus slaan waterschappen Dommel, Aa en Maas, de provincie, Rijkswaterstaat de handen ineen. Ze zoeken de komende jaren naar plekken waar nog eens 36 miljoen kuub water tijdelijk geparkeerd kan worden bij extreem weer. Ook gemeenten Den Bosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden nemen deel aan een zoektocht naar bergingscapaciteit. En daarbij is de allergrootste uitdaging vooral: waar vindt je de ruimte voor waterberging?

Belachelijk groot verschil

,,Een belachelijk groot verschil”, noemt wethouder Mart van der Poel van Heusden de stap van 14 miljoen kuub water naar ‘opeens’ 50 miljoen kuub in totaal. Allemaal gebaseerd op nieuwe inzichten en ervaringen. Klimaatveranderingen, vaker extreme wateroverlast, de rampzalige gebeurtenissen in juli vorig jaar in Limburg én aangepaste berekeningen leiden tot het inzicht dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Ruimte is schaars

Heusden staat natuurlijk niet alleen aan de lat om oplossingen te vinden. Ook Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en Den Bosch moeten meedenken om oplossingen te vinden. Inmiddels is het zover dat later dit jaar de inwoners en ondernemers bij plannen maken worden betrokken. ,,Want er moeten lastige keuzes worden gemaakt”, stelt Mario Jacobs, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. ,,Voor het uitvoeren van veel maatregelen is ruimte nodig en ruimte is schaars.”

Pijplijn

Wethouder Mart van der Poel van Heusden: ,,Heusden heeft een bijzondere positie, zo’n beetje aan het einde van de pijplijn.” Met andere woorden: wat zou het omgekeerd mooi zijn als al bovenstrooms de nodige maatregelen worden genomen om het water daar vast te houden of om te leiden. Des te minder is nodig op Heusdens grondgebied.

Hoogwater 1995

Na het extreme hoogwater van 1995, toen een deel van de A2 bij Den Bosch onder water liep, werden grootste plannen gemaakt. Die zijn inmiddels uitgevoerd. Zo werd er bij het Drongelens Kanaal in Den Bosch een inlaat gemaakt naar de Vughtse Gement. Daar kan nu 2.850.000 kubieke meter regenwater worden geborgen. Bij het Engelenmeer is ruimte voor het tijdelijk opslaan van 1.850.000 kubieke meter water.

Volledig scherm Het Bossche Broek. © Marc Bolsius

In het Bossche Broek is na 1995 ook een retentiebekken gelegd. In het noordelijk deel 4.900.000 kubieke meter, in het zuidelijke deel 3.778.000 kubieke meter bergruimte. Daarnaast zijn er nog kleinere voorzieningen gekomen: Beekdal Hasselt: 250.000 kubieke meter, beekdal Aa 450.000 kuub en beekdal Molenhoek 60.000 kubieke meter.

Maar dan wacht nu dus de volgende krachttoer: wat moet er nog meer gebeuren om straks ook een piek van 14 miljard liter water te kunnen opvangen? Allerlei opties liggen op tafel of kunnen nog bedacht worden. Het ligt voor de hand dat lang niet alles in de beekdalen kan worden opgelost zoals bij De Dommel, Aa, Essche Stroom, Rosep, Beerze en andere waterlopen.

Volledig scherm Werk in uitvoering aan de Essche Stroom bij Esch. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

En daarmee komt tevens de problematiek van de verdroging van de hogere zandgronden in beeld in onder meer de Peel en gebieden rond Eindhoven en tegen de Belgische grens. Daar veel langer regenwater vasthouden in slootjes en op landerijen voorkomt namelijk benedenstrooms bij het ‘putje van Brabant’ (Den Bosch) veel wateroverlast.

Hele toer

Ook een flink pakket om stedelijke gebieden te voorzien van betere bodeminfiltratie, tegels uit de tuin en groen erin, kunnen uiteindelijk bijdragen. Net als afkoppelen van regenwater. Maar het zal al met al een hele toer worden om zo 36 miljoen kubieke meter wateropslag erbij te krijgen.



