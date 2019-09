Nog steeds fouten gemaakt bij omleiding Zuidwal in Den Bosch

VIDEO Parkeren in Den Bosch moet niet de melkoe zijn

12:11 DEN BOSCH - De parkeerpot in Den Bosch is bijna leeg. Dus moeten de parkeertarieven in Den Bosch in twee jaar tijd met in totaal 0,90 eurocent verhoogd worden. De opbrengsten blijven achter, ruim 3 ton vorig jaar en ruim 1 miljoen minder dan verwacht. Maar hoe komt dat nou?