Nog steeds nasleep brand AVI-terrein: inspectie grond onder brandhaard nog niet gelukt

Kort nadat de brand woensdag onder controle was, liet de brandweer het aan medewerkers van het bedrijf over om hete materialen af te laten koelen in een container met water. Volgens een woordvoerder van de provincie is dat inmiddels gebeurd en hebben toezichthouders van de omgevingsdienst Brabant-Noord een uitgebreide inspectie gehouden op het terrein. ,,Er is nog een partij verbrand schroot aanwezig. In afwachting van onderzoek van de grond onder de brandhaard zijn er geen direct dreigende milieugevolgen’’, aldus de woordvoerder.