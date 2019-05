Nog veel vragen over verdachte brief die is bezorgd bij Paleis van Justitie in Den Bosch

DEN BOSCH - De politie tast nog steeds in het duister over de afzender en inhoud van de verdachte brief die op 17 mei werd bezorgd bij het Paleis van Justitie in Den Bosch. 15 medewerkers van het gebouw werden urenlang in afzondering gehouden omdat de enveloppe een ‘verdachte’ inhoud had.