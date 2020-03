Nol Roos doet aangifte tegen journalist Eric Alink, die hem racist noemt

DEN BOSCH/BOXTEL - Nol Roos, eigenaar van TV73 en voormalig raadslid in Den Bosch, heeft aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen de Bossche freelance-journalist Eric Alink; die noemt hem in een twitterbericht racist.

De Bossche freelance journalist Eric Alink heeft zich in een tweet verbaasd over de samenwerking van TV73 met de nieuwe landelijke omroep Ongehoord: Beste @arnoldkarskens, vriend en bondgenoot in betere tijden, wat doe je nou? Je gaat in zee met racist Nol Roos en z’n TV73?! Hoe gênant-rechts wil je gaan?

Alink kent Karskens, een van de initiatiefnemers van de nieuwe omroep, uit de jaren zeventig in Den Bosch, waar Karskens onder anderen actief was in de kraakbeweging.

Smaad en laster

Naar aanleiding van deze tweet maakt Nol Roos in een filmpje op zijn Facebookpagina bekend dat hij donderdag op het politiebureau in zijn woonplaats Boxtel aangifte heeft gedaan ‘voor smaad en laster en laster op schrift’. Wettelijk gezien heeft Roos acht dagen de tijd om terug te komen op deze aangifte, maar dat is hij niet van plan. En dus zal het openbaar ministerie zich na die tijd officieel moeten buigen over de aangifte.

Over het randje

,,Voor mij is de maat wel vol", zegt Roos desgevraagd. ,,Ik kan tegen een journalist niet zeggen: 'Joh stop eens met zuur zijn. Zeker niet als je net als ik ook wel eens prikt of schopt. Maar dat is tegen het randje, en nu is het voor mij er overheen. Bovendien kan het schade opleveren voor mijn bedrijf, als adverteerders zeggen dat ze niet met ‘een racist‘’ in zee willen. Ik ben geen racist.”

Dat is racistisch‘’

Het is niet de eerste keer dat Alink zich in deze termen uitlaat. In zijn stadskroniek op 28 juni 2017 schreef hij onder meer: (...) Voorbij de grens van onderbroekenlol zijn het racisme en seksisme van Roos (...) ,,Als je ziet hoe Roos zich toen over onder andere Sylvana Simons uitliet, dan is dat racistisch", zegt Alink nu in een reactie. Hij ziet de aanklacht met vertrouwen tegemoet.