Noodkreet om veiligheid en leefbaarheid op Bruggen en Kruisstraat

ROSMALEN/KRUISSTRAAT - Ooit was het een winterdijk die het wassende Maaswater moest tegenhouden. Er liep een zandpad waarover mensen uit Kruisstraat het dorp Rosmalen konden bereiken. Niet meer. Op het zandpad werden later klinkers gelegd waarover steeds meer gemotoriseerd verkeer reed. Steeds meer en meer.

En intussen is er veel te veel verkeer op de nog steeds smalle weg, vinden de aanwonenden van Bruggen en Kruisstraat. In een brief aan gemeenteraad en college uiten ze daarover hun ongenoegens. De gemeente moet snel iets doen aan de onveiligheid en onleefbaarheid dat alle verkeer veroorzaakt, schrijven de meer dan 50 families die de brief ondertekenen.

Drukker sinds Nuland autoluw is

Eén van de initiatiefnemers voor de brandbrief is Chantal Ottens die met haar gezin aan Bruggen woont. ,,Bruggen is een weg die alleen maar drukker en drukker wordt. Zeker sinds Nuland autoluw is geworden, zoekt steeds meer verkeer een snelle route naar de A2. Veel busjes ook van werklui en zzp’ers.” Dat verkeer rijdt via Kruisstraat, Bruggen , Schoolstraat, Rodenborchweg, Vlietdijk en Laaghemaal zo naar de Bruistensingel, waar het eenvoudig de A2 op kan. Bovendien hebben bewoners van Bruggen en Kruisstraat in de spits te maken met verkeer van en naar nieuwbouwwijk de Groote Wielen in de richting van de A59.