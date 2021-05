Noodsupermarkt bestaat inmiddels alweer 12,5 jaar

Dramati­sche start van Heroes Den Bosch in finale play-offs: verlies in Leiden en schorsing voor Lapornik

23 mei Wat gebeurde er in het hoofd van Miha Lapornik zondagmiddag in de Vijf Meihal in Leiden? Was het kortsluiting? Pure frustratie? De anders zo koele Sloveen van Heroes Den Bosch sloeg in het derde kwart pardoes zijn tegenstander Worthy de Jong tegen het hoofd.