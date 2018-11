Nooit moe van haar dochter, wél van die gekmakende bureaucratie

Oplossing aanval met braaksel dichterbij: ‘We snappen als de daders spijt hebben’

1 november DEN BOSCH - De politie heeft mogelijk belangrijke getuigen in beeld van het trieste incident waarbij een bejaarde vrouw in Den Bosch werd bekogeld met een zak braaksel. Dat laat een woordvoerder donderdag weten. Het verhaal van de 79-jarige Cobie van den Broek is na berichtgeving in deze krant het hele land overgegaan.