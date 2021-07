Noord krijgt jongerenraad, rol SJM bij de Poort uitgespeeld

De rol van de stichting Jeugdwerk Maaspoort in het jongerenwerk in Noord is definitief uitgespeeld. Jongerencentrum De Poort blijft wel gewoon open én er komt een jongerenraad in de wijk.

Dat heeft het college van B en W deze week besloten. Het college voelt zich gesteund door de recente rechterlijke uitspraak, het advies van de commissie bezwaarschriften én de visie van oud-rector Alma van Bommel op het toekomstige jongerenwerk in Noord.

Het college had eerder al de subsidie aan stichting Jeudgwerk Maaspoort niet verlengd. Tegen dat besluit had het bestuur bezwaar gemaakt. Maar dat bezwaar is door de commisse bezwaarschriften op formele gronden niet ontvankelijk verklaard. De voorzieningenrechter oordeelde eerder deze maand dat het besluit van B en W niet ‘evident onrechtmatig is'. Deze uitspraken sterken het college in zijn opvatting dat hij juist heeft gehandeld in de richting van het bestuur van de SJM, schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Ook Alma van Bommel had geconcludeerd dat voor de SJM geen plek meer is in het jongerenwerk. Van Bommel was door B en W gevraagd om als kwartiermaker een advies te geven over de uitvoering van het jongerenwerk. Ze hield ruim 30 interviews met 41 betrokkenen, bestuurders, jongerenwerkers én ook jongeren.

Zij adviseert nadrukkelijk om een jongerenraad in te stellen. Op die manier kan participatie door jongeren, zoals de SJM voor De Poort altijd hoog in het vaandel had staan, worden gecontinueerd. Maar dan ‘zonder dat jongeren eindverantwoordelijkheid dragen en hoofdelijk aansprakelijk zijn’. Want volgens Van Bommel is het, mede voor gewijzigde wetgeving, onverantwoord dat de SJM bestuurlijke verantwoordelijkheid legt bij jongeren in het kader van jongerenparticipatie.

Geen rol meer

Van Bommel ziet voor SJM zelf geen rol meer weggelegd in het jongerenwerk in de Maaspoort/Noord. ,,De stichting voldoet bestuurlijk niet aan de gestelde eisen en richt zich onvoldoende op doelgerichte samenwerking. Er is herhaald getracht om en er is ondersteuning geboden om daar verbetering in te krijgen. Dat is niet of onvoldoende gelukt.”

Volledig scherm Alma van Bommel © Marc Bolsius B en W nemen het advies van de kwartiermaker over om het jongerencentrum De Poort open te houden. De gemeente gaat het zelf beheren en stelt de resterende subsidiebedragen beschikbaar. HambakenConnect en PowerUp073 moeten elk een jongerenwerker leveren voor het centrum. De jongerenraad moet zoals gezegd het principe ‘voor en door jongeren’, zoals SJM ook altijd propageerde, recht doen.