Noordoost Brabant voorop in bewustmaking seksuele diversiteit

,,Dit is belangrijk zendingswerk", stelde Van der Geld, die diversiteit in zijn portefeuille heeft. ,,Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zichzelf ook kunnen laten zien. We hebben in Nederland een koppositie als het gaat om emancipatie, maar er is nog veel te doen. Uit de kast komen is nog steeds spannend. Dat weet ik uit eigen ervaring."