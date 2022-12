Noordoosthoek Groote Wielen krijgt ruim duizend woningen meer dan eerder gedacht

Toko Naga maakt in de Bossche Kruis­straat plaats voor toko Sin Fa

DEN BOSCH - De Bossche Toko Naga (Kruisstraat 36) maakt op 3 januari plaats voor een nieuwe toko genaamd Sin Fa (Mooie Bloem). Het is een filiaal van de gelijknamige zaak die is gevestigd in de Tilburgse Emmapassage.

13:51