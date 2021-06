No’Torious danst zich dwars door de pandemie naar het EK hiphop

De voeten klappen zo hard op de grond dat ze de op zichzelf al niet zachtzinnige snares in de muziek compleet overstemmen. En als in diezelfde muziek de uitdagende kreet ‘Waddup gangster?’ klinkt, plooit bij alle meiden het gezicht in een toepasselijk dreigende grimas.

Dansende gangsters

Maar zodra de muziek uitgaat bij Sportacademie Van Gent aan de Donkse Dreef in Den Bosch, zijn dansende gangsters weer de groep vrolijke vriendinnen die kort daarvoor aan hun repetitie begonnen. Met de beleving van dansgroep No’Torious zit het in de voorbereiding op hun deelname aan het EK hiphop in elk geval goed. De competitie wordt op 10 juli opnieuw georganiseerd door het Tsjechische Hiphop Unite, en zij kwalificeerden zich daar met een eerste plek onder de Nederlandse teams voor.

Eerste mannelijke lid van het team

Groepsleden Lisanne Peeters, Malou Kokx, Demi van der Waal, Sarah Westerveld, Fabiënne Salfischberger en Fenne Geene zijn al jaren kind aan huis in de sportzaal die ooit door Frans van Gent werd ingericht. De van trots gloeiende naamgever was er destijds hoofdzakelijk met judo bezig, maar sleept de matten er nu met liefde uit om plaats te maken voor de dansgroep die zijn 44-jarige dochter Patricia tien jaar geleden oprichtte. Zij heeft inmiddels ook haar 19-jarige dochter Demi naast zich als assistent-trainer en choreograaf, én groepslid. En die traint zo ook weer haar jongere broer Nigel, het eerste mannelijke lid van het team.

Quote Soms maken we er wel geintjes om, maar we kunnen veel hebben van elkaar Lisanne Peeters

,,Af en toe is dat lastig”, zegt Demi over al die verschillende rollen. ,,Soms moet ik me bedenken: nu ben ik teamgenoot en houd ik me erbuiten. Dan is het aan Patricia.” Als ze zelf voor de groep staat, neemt ze echter geen blad voor de mond. ,,Het maakt niet uit dat het vriendinnen zijn, het moet gewoon goed gedaan worden.” Groepslid Lisanne Peeters: ,,Soms maken we er wel geintjes om, maar we kunnen veel hebben van elkaar.”

Peeters kan het als lid van het eerste uur weten. ,,Je ziet mensen open naar elkaar worden; je sluit echt een vriendschap. Als je binnenkomt en ziet dat iemand een rotdag heeft gehad, help je elkaar daar ook overheen.” De band die ze onderling delen, draagt bovendien bij aan hun kracht als dansgroep, daar is iedereen van overtuigd. ,,Je merkt dat je na al die jaren maar naar elkaar hoeft te kijken en begrijpt wat die ander bedoelt.”

Quote Als je binnenkomt en ziet dat iemand een rotdag heeft gehad, help je elkaar daar ook overheen Lisanne Peeters

Conditie

Om zo hecht te blijven, was niet makkelijk in het afgelopen jaar. Naast verschillende verplichtingen richting studie en bijbaantjes, was er ineens ook nog een pandemie. ,,Je gaat van veel uren in de week ineens naar heel weinig, of online trainen”, weet Malou Kokx. ,,Dan gaat je conditie omlaag, en om dat weer op te krikken naar je oude niveau, is wel zwaar.” Hun trainer Patricia beaamt dat: ,,Het is een jaar met veel beperkingen geweest.” ,,Maar dat heeft ons als groep wel sterker gemaakt”, besluit dochter Demi.

Online EK

Toch zijn nog niet alle beperkingen voorbij. Normaal gesproken wordt de competitie tijdens een live-evenement in een van de deelnemende landen gespeeld, nu speelt alles zich online via video-opnames af. ,,Je kan daarbij niet na één keer filmen zeggen: oké, we doen hem nog een keer”, aldus de hoofdcoach. ,,Het is fysiek te zwaar om vaak achter elkaar te doen.”

En het inschatten van de competitie is er ook niet bij. ,,Je moet puur op eigen kracht alles geven. Je hebt geen publiek, er is niks”, zegt Demi. ,,En je kunt niks verbeteren in een volgende ronde”, vult Peeters aan, ,,het moet in één keer perfect zijn.” Haar teamgenoot Malou Kokx vat het treffend samen: ,,Het is eigenlijk meteen een finale.”