Novadic-Kentron laat lachgaspatronen inzamelen

Reünie Bossche voetbalver­e­ni­ging Concordia SVD

13:12 DEN BOSCH - Voetbalvereniging Concordia SVD (in 1997 gefuseerd met Hertogstad) viert op 1 juni een reünie om het 90-jarig bestaan te vieren. In de kantine van voetbalvereniging CHC is vanaf 17.00 uur een reünie van alle voormalige Concordianen. Vanaf 20.30 uur is er een feestavond met artiesten, diskjockey en ‘nostalgische muziek’.