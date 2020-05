Nu al verbod voor boeren op het beregenen van akkers bij Aa en Maas

Nog even en dan is de dierenambu­lan­ce áltijd te bellen

15:19 DEN BOSCH - Nog anderhalve week en dan is Stichting Dierenambulance Regio ‘s-Hertogenbosch (DAS) eindelijk 24 uur per dag bereikbaar. Dan is althans het streven, schrijft de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks.