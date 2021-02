Nu is Den Bosch wel rijp voor de ene na de andere woontoren

Te druk bij pizzawagen, visboer en supermarkt in Engelen: tijdelijk andere stand­plaats

12 februari ENGELEN - Het is te druk bij de visboer en de pizzawagen die op maandag en zaterdag naast de Plus supermarkt aan de Dien van Hemertstraat in Engelen staan. Te druk om 1,5 meter afstand te houden. Volgens de gemeente zit er daarom niets anders op dan de standplaats te verhuizen naar de Leunweg.