Nu Kingsland vertrekt is de vraag: is er straks nog wel iets te doen met Koningsdag in Den Bosch?

Ook rondje Den Bosch staat in de treurige reisgids: ‘Dat zal niet iedereen even logisch in de oren klinken’

8:48 Do 23 jan. De lelijkste, meest verpauperde plekken van Nederland: in de nieuw verschenen reisgids Treurtrips brengt auteur Mark van Wonderen ze in kaart. En daar staat dan zomaar een hoofdstukje ‘Rondje Den Bosch’ in. Waar gaat dit mis?