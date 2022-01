Nu mogen de kapperszaken open en moeten ze klanten afbellen omdat het personeel ziek is

Het is volgens Vughtenaar Patrick Janssen inderdaad hectisch in de kapsalons. Net zoals in veel andere bedrijfstakken. Janssen is eigenaar van diverse kapperszaken in de regio waaronder Hoepelman in Vught en Sint-Oedenrode maar ook van Kappers met Stijl in Den Bosch. ,,We zijn heel erg blij dat we eindelijk weer open mogen en de lockdown achter ons kunnen laten maar kampen nu inderdaad zelf met veel zieken of medewerkers die in quarantaine moeten.”