Nu mondeling examen doen is extra spannend voor leerlingen in speciaal onderwijs: ‘Ze zitten hier allemaal met klamme handjes’

Bloemenpro­test tegen coronamaat­re­ge­len bij stadhuis Den Bosch

18:09 DEN BOSCH - Terwijl gisteren in Den Haag de door Viruswaanzin georganiseerde demonstratie tegen de coronabeperkingen alsnog doorgang vond, waren er op verschillende plaatsen in het land kleinere acties te bespeuren. In Den Bosch was sprake van een wel héél vriendelijke variant: het bordes van het stadhuis was uit protest versierd met bloemen.