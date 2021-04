Nu wel escalatie na uit de hand gelopen conflict in Vught, politie met meer dan vijftien voertuigen in wijk

Nauwelijks nog besmette of ernstig zieke bewoners in woonzorg­cen­tra

1 april DEN BOSCH - BrabantZorg gaat beginnen aan de laatste vaccinatieronde voor bewoners. Tot nu toe zijn bijna 2500 bewoners ingeënt tegen corona en dat is te merken volgens de zorginstelling. ,,Op onze 34 locaties zijn nauwelijks besmettingen meer en het percentage bewoners dat écht ernstig ziek wordt of overlijdt aan corona is zéér sterk gedaald.’’