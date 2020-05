Nul komma nul vertrouwen in oplossing spoorovergang Orthen

DEN BOSCH - Bezorgde Orthenaren geloven er niets van dat de gevaarlijke spoorovergang in hun buurt wordt vervangen door een tunnel voor fietsers en voetgangers. Er is nog geen geld en onbekend is waar die tunnel komt te liggen. Bovendien….’wat is er nu gevaarlijk aan de huidige overgang?’

Het vertrouwen in de gemeente blijkt in Orthen zo goed als nul te zijn. Ook niet nadat er na jaren van beroering over de (on)veiligheid van de haakse spoorovergang tussen Orthen en oud-Orthen een oplossing op tafel ligt. Het college van B en W wil de overgang definitief sluiten voor alle verkeer en in de nabijheid een tunnel voor fietsers en voetgangers aanleggen.

Geld is er (nog) niet

Maar geeft het college ook aan dat de gemeente de berekende 1,6 tot 2,9 miljoen euro voor de tunnel nog niet heeft. Bovendien verwachten B en W dat ook het Rijk, provincie en ProRail meebetalen.

Té vrijblijvend en onzeker

Té vrijblijvend en té onzeker, daar komt het bij een grote groep Orthenaren op neer. Een door het buurtcomité opgezette petitie werd 285 keer ondertekend. Die petitie was weliswaar al opgezet met het idee dat er geen enkele verbinding voor het verkeer zou komen en nog vóór B en W hun keuze kenbaar maakten, maar de ongerustheid is daarmee niet weg.

In tweeën valt

,,Als er geen geld blijkt te zijn, willen wij dat de huidige situatie gehandhaafd blijft, maar zéker geen totale afsluiting’’, stelt woordvoerder Halsema. De groep wil bovendien niet dat de buurt fysiek wordt afgesneden waardoor deze in tweeën uiteen valt.

Nul op betrouwbaarheid

Volledig scherm De omstreden spoorwegovergang in Orthen. © Marc Bolsius De gemeente sloot in de zomer van 2018 met betonblokken de overgang voor autoverkeer af en veranderde de aanrijdroute voor fietsers. ,,Ik lees allerlei rapporten, maar lees nergens dat de haakse overweg onveilig is’’, aldus omwonende Kas Verhagen. ,,Het voorstel van B en W wringt aan alle kanten. Het is nul op duidelijkheid en betrouwbaarheid.’’

Zes tot twaalf miljoen

Volgens Verhagen is het niet doelmatig om zes tot twaalf miljoen euro uit te geven aan een tunnel voor zeshonderd fietsers op een dag en 24 treinbewegingen per uur. ,,En wat is ergens in de buurt een tunnel? Ik heb al gehoord dat dit ook in de buurt van het huidige complex van Weener XL zou kunnen zijn.’’

Geluidschermen?