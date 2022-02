Nulanders scharen zich achter seksclub Julia Bar: ‘Gin kiete, mar tiete’

Vught zet in op bewegen in openbare ruimte: ‘Dat is leuk én gezond’

VUGHT - Vught zet flink in op bewegen in de openbare ruimte. Zo is er bijvoorbeeld een multifunctioneel sport- en beweegveld gerealiseerd op het Bisschop Zwijsenplein, een natuurspeeltuin op het Lidwinaveld en een bmx-baan nabij zwembad ‘Ouwerkerk’, maar daar blijft het niet bij.

