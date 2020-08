Nulandia wint Maasdonk Cup: ‘We hebben hier naar uitgekeken’

In 2020 is de Maasdonk Cup in Geffen en eerder werd het in Vinkel en Nuland gehouden. Elke club doet met vier teams mee (drie mannenteams en een vrouwenteam) en aan het einde van de dag wordt bekend welke club het beste heeft gepresteerd.

De eerste elftallen van Nooit Gedacht en Nulandia maken in de eerste wedstrijd in ieder geval het verschil niet. Na twee keer 25 minuten staat er 1-1 op het scorebord. De Nulanders komen op voorsprong, maar met een wonderschone volley maken de Geffenaren er nog 1-1 van. Na afloop van de wedstrijd staat Nulandia-aanvoerder Joris Razenberg met een glimlach op het veld. ,,Ja, het is echt fijn dat we weer wedstrijden kunnen spelen. We hebben hier naar uitgekeken. Trainen is leuk, maar je traint om wedstrijden te spelen.”

Volledig scherm Looplijnen buiten het veld © Roel Kuilder

Niet alleen op het voetbalveld zijn lijnen getrokken, ook buiten het veld zijn ze terug te vinden. In de kantine moeten bezoekers via pijlen en vakken hun bestellingen ophalen en op het terras zijn er speciale vakken met staantafels. Alles om de anderhalve meter afstand (proberen) te houden. ,,Het is ook een beetje gezond verstand gebruiken", zegt Tiny Heijmans namens de organisatie. ,,En als het nodig is, dan spreken we mensen aan. We zijn in ieder geval weer blij dat er gevoetbald kan worden.”

Uiteindelijk bleek Nulandia dit jaar de beste club van de oude gemeente Maasdonk te zijn. Nooit Gedacht, vorig jaar nog winnaar, eindigde op een tweede plek en EVVC eindigde als derde.

