Nulands heemkundeblad nu meer eigentijdse ‘dorpsglossy’

Het tijdschrift, dat zowel inhoudelijk als qua uiterlijk een ingrijpende metamorfose heeft ondergaan, is omgebouwd tot ‘Het magazine over Nuland’. Dinsdagavond is de officiële presentatie in gemeenschapshuis De Meent.

Lees ook Oude familiekiekjes en deftige statieportretten herleven in modern 'ingekleurd' Nulands fotoboek Lees meer

,,Vanaf de oprichting in 1987 was ‘Spoorzoeker’ vooral een historisch blad. We merkten de laatste tijd echter dat het aantal lezers door de vergrijzing minder werd. Daarnaast raakten de geschiedenisverhalen wat uitgeput”, licht Gert-jan van Zoggel, medeoprichter en -auteur, toe.

Friettent

,,In deze nieuwe, meer eigentijdse vorm blijft dat historische accent, maar gaan we breder met de onderwerpen én gaan we de geschiedenis wat meer naar deze tijd trekken. Zo heb ik voor dit eerste nummer een artikel over de Nulandse friettent geschreven. Maar we hebben ook een interview met een negentigplusser die vertelt over zijn jonge jaren op het Heeseind. Meer human-interest dus.”

Quote Zo heb ik voor dit eerste nummer een artikel over de Nulandse friettent geschreven Gert-jan van Zoggel

Verjongen