Nulandse ‘kruidenier’ Han Zwanenberg (76) overleden

‘Maak je geen zorgen, onkruid vergaat niet’. Vrijdagmiddag laat zei Han Zwanenberg het nog tegen zijn dierbaren, net voordat hij in slaap gebracht zou worden. Niet veel later overleed de bekende Nulander, 76 jaar oud.

Han Zwanenberg was telg uit een kruideniersgezin dat op de kop af 85 jaar in Nuland een winkel bestiert. Zelf nam hij die in 1969 over van zijn ouders. Twee van zijn kinderen, John en Rianne, hebben vanaf 2007 de zaak voortgezet. Inmiddels als AH-supermarkt. Hoewel hij dus al heel wat jaren was gestopt, ver weg was Han Zwanenberg nooit; regelmatig bracht hij nog wel een paar uurtjes in de supermarkt door. En trots dat hij was op wat zijn kinderen ervan maakten. En nog wilden maken.

Voor Han Zwanenberg stond dit jaar vooral in het teken van corona. Hij werd als een van de eersten in het dorp besmet met het virus. Op 15 maart werd hij opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na vier dagen verhuisde hij naar Enschede waar hij na bijna drie weken uit zijn coma ontwaakte. Half mei mocht hij terug naar het JBZ. Daar kreeg hij na twee dagen een herseninfarct. Ondanks dat, vocht hij verder en kon begin juni revalideren in Zorghotel Udens Duyn. Hier sprak hij in juli nog met Rutte. Het komt allemaal goed, beloofde de premier. ‘Ik hoop dat gij gelijk hebt’, zei Zwanenberg nog.

Begin september zou hij eindelijk naar huis mogen komen, maar door nieuwe tegenslag kon dit niet doorgaan. Sinds die tijd verbleef hij opnieuw in het JBZ. Hier en in Udens Duyn hield hij nauwgezet dagelijk de vorderingen bij op z’n iPad. Optimistisch bleef hij, tot kort voor zijn overlijden.

Na een leven van hard werken kon Han Zwanenberg genieten van verre reizen, maar ook van wandelen en fietsen in de omgeving. En van muziek. Passief, en actief als zanger bij het Nulands Gemengd Koor en het C-Manskoor. Hoewel hij vanwege een beperking zelf niet meer kon zingen, was hij nog steevast bezoeker van repetities. Zwanenberg was verder bestuurlijk actief bij de KBO Nuland.

Vrijdag is in de kerk in Nuland een avondwake, de crematie is een dag later.