Nulandse vogelhandelaar van wie OM 24.000 euro eist: ‘Het was soms een rommeltje’

De zitting is het staartje van een rechtszaak waarbij de Nulander in april vorig jaar werd veroordeeld tot een half jaar celstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk. In juni dient het hoger beroep dat de man heeft aangespannen tegen dit vonnis. ,,Dan zou u ook kunnen verwijzen naar het vonnis dat wij over twee weken vellen’’, zei rechter S. Hermans tegen de man die onder meer betrokken zou zijn geweest bij de heling van vogels die werden gestolen bij twee inbraken in Zoo Veldhoven en een inbraak bij Best Zoo. Er werden onder meer hyacintara’s met een vermeende waarde van 12.500 euro gestolen.