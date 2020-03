O.S.S. - VOLO raadt hardlopen in grote groepen af

Centraal telefoon­num­mer in Vught voor wie hulp wil bieden of kan gebruiken bij coronacri­sis

17:00 VUGHT - Vught voor Elkaar komt donderdag met een centraal telefoonnummer voor mensen die hulp willen bieden of juist kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis. Ook in Den Bosch is inmiddels zo'n nummer in het leven geroepen.