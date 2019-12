Ode aan je flaporen in het JBZ, lekker anders en helemaal van jezelf

Heroes maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen Aris Leeuwarden

7 december Heroes Den Bosch heeft in eigen huis met de nodige moeite afgerekend met Aris Leeuwarden. De thuisploeg had geen topdag nodig om te winnen van de Friezen, maar toen er zand in de motor kwam in het vierde kwart, kwam Leeuwarden onnodig dichtbij. Heroes won uiteindelijk met 82-71.