Oekraïens sporttalent is cadeautje voor de club: ‘We zagen het meteen, dat is een goeie’

Ruimere mogelijk­heid voor videoconfe­ren­tie bij verdachten van zware criminali­teit; speciale kamers in EBI

VUGHT - In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden twee ruimtes speciaal ingericht om gedetineerden, samen met hun advocaten, via een videoverbinding digitaal deel te laten nemen aan hun rechtszaak. De advocaat houdt zelf de keuze om bij de cliënt in de EBI of in de zittingszaal aan het proces deel te nemen.

9 september