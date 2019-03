Oeteldonk is er klaar voor: daar is de nieuwe prins Amadeiro XXVI

IntochtDEN BOSCH - Om 11.11 uur is het moment daar. Dan stapt de nieuwe prins Amadeiro, de 26ste in rij, uit de trein in Oeteldonk Centraol en doet officieel zijn eerste stap in zijn Oeteldonk. Den Bosch is er klaar voor om de Hoogheid te ontvangen en de intocht te laten beginnen.