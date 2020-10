Oeteldonk schrapt alle activiteiten: geen prins Amadeiro op station, geen Knillis op de Markt

Corona is de duivel, de onwelkome gast op ons kerstfeest

11 oktober In hemelsnaam, hoe moet dat met de kerst? Als de regels zo streng blijven, mogen we thuis maar drie gasten hebben. Naar het restaurant dan? Tja, met zijn vieren aan een tafel. Wát nou feest van samen! Is er plek voor eenzamen in een of andere herberg? En kunnen we wel naar de nachtmis?