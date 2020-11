Oeteldonk zit in het bloed, dat weet ik nu zeker

Een voorbeeldje. Een jaartje of 10 geleden liep ik stage bij een weekblad. Ik interviewde iemand die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als ik. Hij had het goedlopende (dit aspect moet je even onthouden) bedrijf overgenomen van zijn vader. Papa vond het genoeg geweest, zoonlief mocht het gaan doen. Op de waarom-doe-je-dit-je-bent-pas-begin-twintig-vraag zei hij zonder een spier te vertrekken: ,,Zonweringen zitten in mijn bloed.” Kijk, dit is nou zo'n moment waarop ik denk dat dit niet helemaal het geval is.