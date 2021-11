Oeteldonks Kwèkfestijn definitief van de baan, keuze jeugdprins mogelijk later. Tent op Parade maandag afgebroken

De beslissing om het liedjesfestival definitief af te gelasten en niet op een later tijdstip in te halen, is vrijdagavond na overleg tussen onder meer OC en het Theater aan de Parade (gastheer) genomen. Aan het Kwèkfestijn van zaterdag 20 november zouden vijftig clubs meedoen in de tent die al op de Parade staat en ook voor 11-11 gebruikt is.



,,Een half evenement is geen evenement. Het is allemaal te onzeker, we willen onze organisatie niet zó belasten’’, licht minister Rinske van Kasteren van Pers, Publiciteit en Communicatie van de OC desgevraagd toe.