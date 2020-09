Oeteldonks Kwèkfestijn gaat níet door, maar er komt wel een lied

‘Het was voor ons heel belangrijk om te komen werken. Thuiszit­ten is geen pretje’

29 september DEN BOSCH - Weener XL werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe dienden zij als sociale werkvoorziening de medewerkers te begeleiden of ondersteunen bij hun werkzaamheden in tijden van fysieke en sociale afstand? ‘Het verzuim in die periode was hoog.’