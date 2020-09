Oeteldonks Kwèkfestijn verder gekortwiekt, 19 clubs direct na optreden Mainstage uit

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er voor de clubs in een aanpalende hal een ruimte ingericht zou worden waar de muzikanten na hun optreden zouden kunnen verblijven. ,,Het risico dat de RIVM-regels niet in acht kunnen worden genomen, is te groot’’, aldus Minister Rinske van Kasteren van Pers, Publiciteit en Communicatie.

19 clubs zeker

Aan het 62ste Kwèkfestijn doen negentien clubs zeker mee, vier clubs hebben nog geen beslissing genomen en vijftig clubs hebben aangegeven zeker niet mee te doen. Jaarlijks doen rond de zestig clubs aan het liedjesfestival mee. Over de gehele dag zijn er elk jaar meer dan drieduizend carnavalsvierders (clubs en bezoekers) aanwezig. Voor de editie in Mainstage kan het publiek met vooraf gereserveerde kaartjes per blok aanwezig zijn.

Sfeer en beleving

Van Kasteren: ,,We beseffen ons dat dit invloed heeft op de sfeer en beleving van ons Kwekfestijn. Die is anders dan anders. Maar als de prins aankomt op zondag 14 februari, willen we hem gepast ontvangen. Daar hoort een nieuw lied bij. Gezondheid en veiligheid vinden we het allerbelangrijkste. Daarom kiezen we nu voor deze, veilige oplossing.’’

Overleg met de veiligheidsregio

Of het Kwèkfestijn definitief doorgaat is afhankelijk van het overleg tussen de directie van Mainstage en de veiligheidsregio over eventuele aanvullende maatregelen na de nieuwe coronaregels van maandagavond.