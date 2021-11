Oeteldonks Kwèkfestijn wéér op de tocht, zitten in tent op Parade met 1.250 carnavalisten?

,,Wij zijn ernstig aan het twijfelen’’, reageert minister Rinske van Kasteren van Pers, Publiciteit en Communicatie van de organiserende Oeteldonksche Club (OC). Vrijdagavond is er nog volop overleg tussen onder meer de OC en het Theater aan de Parade. Het theater is gastheer van het festijn, in de tent die nu al op de Parade staat.



Van Kasteren: ,,We moeten praten over uitstel van het festijn, ja of nee. Zitplaatsen ja of nee.’’ Met de nieuwe strengere coronaregels zou het Kwèkfestijn in die tent gehouden kunnen worden, maar dan moeten de maximaal 1250 toegestane bezoekers een zitplaats hebben.