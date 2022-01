Oeteldonkse concerten en een kroeg in Mainstage om een beetje het gevoel van carnaval te hebben

Theater, Oeteldonksche Club, eigenaar Libéma van Mainstage, horeca en een aantal organisatoren van evenementen hebben de handen ineen geslagen om toch nog iets van het Oeteldonks Carnaval mogelijk te maken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om tijdens sloop en bouw van het theater rond het carnaval een grote tent op de Parade te plaatsen, maar dat is vanwege de coronamaatregelen onmogelijk.



Hal 8 in de Brabanthallen is deze en de komende tijd het tijdelijk theater, maar kan voor het carnaval niet gebruikt worden omdat een deel in gebruik is voor vaccinaties.