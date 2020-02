Of hij Amadeiro wilde worden in Oeteldonk? Zijn vrouw zei direct: doen!

Of er thuis in Den Haag een beetje enthousiasme was dat echtgenoot en vader Koen Becking gevraagd was Prins Amadeiro XXVI in Oeteldonk te worden? Nogal. ,,Mijn vrouw zei direct: doen! Maike vierde met vriendinnen begin jaren tachtig carnaval in Oeteldonk. Zij kent het feest.’’ Zijn drie kinderen inmiddels ook. Die waren er vorig jaar bij, waardoor het plezier én enthousiasme alleen maar groeiden.