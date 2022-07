Óf villawijk boos óf Jeugd Aktief moet verkassen; keuze uitbreiding school blijkt lastig

Nieuwe Bossche stadswijk Groot Meerendonk? Nog even geduld a.u.b.

DEN BOSCH - Waar wachten we op? Deze vraag stellen enkele fracties in de Bossche gemeenteraad over nieuwbouw op Groot Meerendonk. Maar bouwen op deze locatie in Den Bosch-Zuid blijkt nog niet zo eenvoudig als zij denken.

6 juli