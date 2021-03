Officieel groen licht voor meer extra volkstuinen in Orthen

Miljoenen extra voor nieuwe rotonde Rodenborch College en aanpakken van fietspaden

26 maart DEN BOSCH - Den Bosch heeft een flinke stapel verkeersmaatregelen in petto: een rotonde bij het nieuwe Rodenborch College in Rosmalen, het weghalen van hoge stoepranden naast fietspaden, het inrichten van de Oranjeboulevard en de Van Berckelstraat in Den Bosch en het aanleggen van drempels in het 60 km/uur gebied van Engelen en Bokhoven.