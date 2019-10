Officiële herdenkingsdienst 75 jaar bevrijding trekt volle Sint-Jan

In memory of the liberation of 's-Hertogenbosch in oktober 1944, with supreme gratitude of the brave British soldiers of the 53rd Welsh Division. Above all to those who gave their lives for freedom. Zo luidt de tekst in het schreefloos lettertype Gill Sans op het bovenste gedeelte van de rechthoekige plaquette die is ontworpen door Bosschenaar Marc Verbeek. De onthulling ervan voltrok zich pal voor het altaar. De gedenksteen zal de komende maanden in de Antoniuskapel te bewonderen zijn; begin februari -wanneer de kerststal is afgebroken- vindt een definitieve verhuizing naar de Gedachteniskapel plaats.