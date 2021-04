Officiële start sloop maakt einde aan theater rond Bosch theater, maar er ligt nog één ‘maar’

Joop Verhees, scouting- en Jeugd Actiefman, in Vught overleden

19 april DEN BOSCH/VUGHT - ,,Ik denk dat ons pa wel bij 25 verenigingen actief is geweest, we raakten de tel kwijt", zegt Koen Verhees over zijn vader Joop die op 87-jarige leeftijd in Vught is overleden.