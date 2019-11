Officier van justitie over Bossche broers Heinz en Toon D.: ‘Als Rupsje Nooitgenoeg op inbrekerspad’

Paniek bij hulpsinter­kla­zen: ‘Waar vind ik een brave schimmel?’

15 november GESTEL/VUGHT - Er is een groot tekort aan brave, betrouwbare schimmels. Zeker nu de Gestelse Amerigo enkele weken geleden gehemeld is. Steeds meer hulpsinterklazen kiezen daarom voor een alternatief vervoermiddel zoals een koets of oldtimer.