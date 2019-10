Officier van justitie over Bossche stalker (28): ‘U bent veel te ver gegaan’

Tarief avondparke­ren in twee Bossche garages tóch minder omhoog

9:31 DEN BOSCH - Parkeren in de avonduren in Den Bosch wordt minder duur dan aanvankelijk voorgesteld. Het parkeren overdag in de garages aan de Sint-Josephstraat en de Wolvenhoek wordt daarentegen de komende twee jaar nóg duurder dan de plannen waren. Voor die twee parkeergarages geldt in de avonduren dan weer wel een maximumtarief van 7,50 euro.