'Oh Oh'-ster Nicky Zouwer 'kan fluiten' naar 15.000 euro, jurist van nabestaanden maakt gehakt van claim

video Boessen tevreden over trainings­kamp FC Den Bosch, blessure van Sappinen valt mee

16:54 Het was even schrikken dinsdagochtend toen Rauno Sappinen in de slotfase van de eerste helft trekkebenend naar de kant ging in de gewonnen oefenwedstrijd van FC Den Bosch tegen Sevilla U20.