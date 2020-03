OJC’ers ruilen kaartjes van zichzelf: ‘Best wel raar als je zo'n zakje openscheurt en je zit er zelf in’

VIDEOROSMALEN - Kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's proberen in de kantine in Rosmalen hun album met plaatjes van OJC-spelers vol te krijgen.

Lizzy moet even tellen. ,,Ik heb misschien twaalf keer gehoord dat ze mij dubbel hadden. Je voelt je dan even beroemd, maar dat is toch niet zo.” Vriendinnen Lizzy en Bente van OJC meisjes onder de elf struinden gistermiddag met tientallen andere jeugdige voetballertjes, vaders, moeders, opa's en oma's uit Rosmalen de voetbalkantine af. Ze waren tijdens een ruilmiddag met lijstjes vol cijfers in hun handen op zoek naar ontbrekende voetbalplaatjes. Maar liefst 975 foto's van jeugdvoetballers telt het album.

,,Je ontvangt tot en met zondag een zakje met zeven voetbalplaatjes bij elke tien euro aan boodschappen bij drie Jumbo supermarkten in Rosmalen en Hintham", legt coördinator Kelly Voets uit. ,,Het is vanmiddag niet echt ruilen. Mensen leveren hun dubbele plaatjes in. Ze kunnen dan in bakjes zoeken welke fotoportretten ze nog nodig hebben om het plaatjesalbum compleet te maken."

,,Ik heb nog een aantal jongens uit mijn klas nodig", zegt Bente. ,,Jebbe, Jop en Mees ontbreken nog."

Grappig

Lotte (10) en Amy (9) voetballen niet bij OJC, maar hebben wekelijks een hockeystick vast. ,,We hebben het bij MHC Rosmalen ook wel eens gedaan", herinnert Amy zich. ,,Grappig dat je zo iedereen van de club verzamelt", zegt ze. ,,Je komt jezelf misschien wel tien keer tegen in die zakjes. Best wel raar als je zo'n zakje openscheurt met jezelf erin. Alsof je ineens in de spiegel kijkt. Hoe dat voelt? Joepie!''

Moeder Marieke Graste uit Rosmalen is met zoontje Milan (7) op zoek naar nog drie plaatjes. Of eigenlijk nog twee. ,,Nummer 370 krijg ik al van iemand", weet Milan. Hij vindt het leuker om bekende gezichten van OJC te sparen, dan bijvoorbeeld spelers van Oranje zoals Memphis Depay of Virgil van Dijk. ,,De voetballers van OJC ken ik beter", zegt Milan. ,,Misschien sta ik ooit zelf ook in een album met bekendere voetballers. Ik ga na de vakantie bij OJC én NEC in Nijmegen spelen."

Voetballende OJC-mama's

Moeder Marieke heeft meegeluisterd. ,,Voor de kinderen zijn die voetbalplaatjes leuk", vindt ze. ,,De voetballende OJC-mama's hoefden dit keer gelukkig niet op de foto en in het voetbalplaatjesalbum. Ik houd daar niet zo van", bekent ze.

De OJC-voetbalplaatjes zijn tot en met zondag nog te krijgen. De laatste kans om het fotoboek vol te krijgen is op woensdag 11 maart tussen 15.00 en 17.00 uur in de OJC-kantine.