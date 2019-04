OJC Rosmalen kan tiende voetbalveld goed gebruiken

Doelsaldo -160, en schik dat de voetbal­sters van RKKSV hebben

10:03 KRUISSTRAAT/ROSMALEN - Als er iets is waar ze goed in zijn, de voetbalsters van RKKSV, dan is het in zichzelf relativeren. Boeie, dat doelsaldo van -160. ,,We hebben het zó leuk met elkaar.’’