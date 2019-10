OJC Rosmalen wil de buurt binnenhalen

ROSMALEN - ,,De toenmalige wethouders Kagie en Van Son riepen een paar jaar geleden dat clubhuizen ook een functie voor de wijk moeten krijgen. Maar daarna bleef het van de kant van de gemeente stil. Daarom pikken we het nu zelf op”, zegt penningmeester Bernard Brouwer van voetbalvereniging OJC.

Hij mocht onlangs een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen van de Vriendenloterij. Dat geld wil OJC gebruiken om de kantine op het complex in de Groote Wielen aan te passen. Een kantine die in 2005 neergezet is voor 1100 leden. Nu telt OJC 2300 leden en is het clubhuis veel te klein.

Meer betekenen voor de wijk

Er is nog een andere belangrijke reden om het eigen honk aan te passen: OJC wil er nadrukkelijk zijn voor mensen uit de wijk de Groote Wielen: de club wil meer betekenen voor de wijk en buurt. Mensen moeten er in de nabije toekomst na een wandeling een kop koffie kunnen drinken. En in de stille uren op weekdagen kan de kantine onderkomen zijn voor andere gebruikers. De club denkt daarbij onder anderen aan de ouderen in de nabijgelegen groeiwijk. ,,En als die bij ons eenmaal komen, kun je nadenken over het aanbieden van bewegingsactiviteitren voor ouderen. Dat is ook een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid.”

Fondsen aanschrijven

Het complex van OJC is de grens tussen de wijken Overlaet en Groote Wielen. Volgens de penningmeester heeft de gemeente ooit beloofd dat het OJC-complex onderdeel zou worden van een wandel- en fietsroute van en naar de Groote Wielen. Dat is er volgens hem ook nooit van gekomen. ,,Nu pakken we de draad zelf op. Om de kantine voor meerdere doelgroepen geschikt te maken, moet er wel het nodige worden aangepast en verbouwd. Want hoge staantafels en barkrukken zijn niet voor iedereen geschikt." Bernard Brouwer becijfert dat de totale aanpassing zo'n 1,5 ton gaat kosten. Dat kan niet uit eigen middelen. OJC schrijft daarom nog meer fondsen aan.

Eenvoudige maaltijden

OJC wil ook maaltijden aan te gaan bieden. ,,We hebben een enquête gehouden onder leden en mensen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang van 't Goudvisje. Daaruit blijkt dat er belangstelling is om eenvoudige maaltijden te gebruiken. Kinderen moeten hier vaak ook rond etenstijden trainen."

OJC wil deze keuken gaan uitbaten met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,We hebben al contacten met Cello, dat wel mogelijkheden ziet om cliënten hier in te zetten. Over een paar maanden moet duidelijk zijn of het financieel haalbaar is. Dan willen we er in de zomer van 2020 gaan verbouwen zodat we bij aanvang van het nieuwe seizoen klaar zijn.”