Oktoberfest in Den Bosch is een en al Gemutlichkeit

,,Heeeee, biertje?" Inderdaad, skileraar Rudi -vanzelfsprekend gestoken in zijn typische rode outfit- is terug van weggeweest. De beroemde oerkreet wordt met veel gejuich begroet. ,,Zweitausend bier", voegt Der Rudi er meteen aan toe, z'n olijke blik gericht op het barpersoneel. Want zoveel gasten zijn er zaterdagavond in de ruime 'hangar' die omgedoopt is tot een Bierstube XXL. In theorie kunnen er nog veel meer in, maar organisator Martijn Verbeek gunt de bierdrinkers de nodige ruimte en laat ze niet als haringen in de ton aan hun lot over. Pullen van een halve liter, tot aan de rand toe gevuld met het goudgele vocht, vinden op het tweedaagse Oktoberfest gretig aftrek. Het is niet eenvoudig iemand te betrappen op het drinken van wijn of frisdrank.