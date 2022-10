Oktoberfest op Parade in Den Bosch: ‘Heel blij met locatie, daarom zaterdagmiddag gratis toegang’

Zaterdagmiddag is het evenement vanaf 13.00 tot 18.00 uur gratis toegankelijk. ,,We zijn heel blij dat we weer terecht kunnen op de Parade en willen iets terug door voor de gemeenschap. Daarom is ‘s middags gratis.’’ Dat zegt organisator Martijn Verbeek die extra plaskruizen rond de Parade laat plaatsen om tegemoet te komen aan klachten over wildplassen.

Halve liter bier

In 2018 en 2019 waren de eerste twee edities van het evenement op de Parade. In 2020 was het feest van de baan door de coronapandemie. Tot 2018 waren in Den Bosch uitsluitend Oktoberfesten op kleinere schaal. De Kentering in in Rosmalen probeerde het in 2017 nog met een formule waarvoor kaarten tussen de 80 en 100 euro werden verkocht. Bij de entree was eten en drank inbegrepen. Het feest ging uiteindelijk niet door terwijl afsplitsingen van het traditionele feest in München wel Nederland verover(d)en.